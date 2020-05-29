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29.05.2020 15:40
Рубрика: Власть

МИД пообещал поддержку россиянам в получении компенсации у авиакомпаний

С сегодняшнего дня МИД РФ совместно с представителями туристической индустрии России начнет оказывать поддержку россиянам в получении компенсации от зарубежных компаний за невыполненные рейсы.

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По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, уже выработан определенный механизм взаимозачета билетов между российскими компаниями, что позволяет гражданам с билетами одной компании при необходимости улететь рейсом другой. Однако на глобальном уровне такой практики пока нет, отметила Захарова.

По ее словам, в такой ситуации находится много людей из разных стран, "они просят о помощи", чтобы мировые авиаперевозчики смогли договориться о взаимозачетах и решить проблему. "Эта тема должна выйти на другой уровень, - подчеркнула представитель МИД. - Должен быть выстроен специальный механизм, который помогает людям для решения этих вопросов не только в частном порядке и через юристов".

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