Минюст предложил ввести скидку при своевременной оплате штрафов

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение самую свежую редакцию проекта нового КоАП Также в ближайшее время будет опубликован доработанный проект Процессуального КоАП. Как сообщили в ведомстве, в частности, предлагается распространить возможность оплаты половины размера штрафа по всем видам правонарушений, за исключением грубых.

"Предусматривается увеличение случаев, в которых возможна уплата административного штрафа в размере половины от наложенного административного штрафа, - рассказали в ведомстве. - В проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении".

Это правило не будет распространяться лишь на грубые административные правонарушения, а также административные правонарушения в сфере транспортной безопасности и отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения, например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Если уведомление о штрафе придет с опозданием, будет возможность продлить срок льготной уплаты.

Ранее стало известно, что министр юстиции России Константин Чуйченко предложил провести повторное обсуждение проектов КоАП и Процессуального КоАП.