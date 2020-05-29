Минюст РФ отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час - на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. Новые суммы были предложены не самим Минюстом, ведомство только собирало поступающие предложения. Но в конечном счете проект будет дорабатывать и направлять в правительство именно Минюст. После широкой дискуссии, вспыхнувшей в обществе, ведомство решило отказаться от повышения штрафов.

"В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП", - говорится в сообщении.

Кроме того, в новом проекте КоАП сохраняются действующие сроки давности. Изменяется лишь технический подход к изложению соответствующей нормы "с целью сделать ее более удобной и простой".

Так, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП c некоторыми исключениями будет составлять один год. Такая же норма действует и в текущей редакции кодекса.

Кроме того, новый КоАП расширит практику вынесения предупреждений вместо штрафов. Как пояснили в ведомстве, административное наказание в виде предупреждения предусмотрено в 263 нормах статей КоАП. В действующем КоАП таких норм всего 156. Также, отметили в Минюсте, в целях сокращения числа лиц, привлекаемых к административной ответственности в виде штрафа, предлагается распространить механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за правонарушения, выявленные в ходе государственного контроля и надзора".

Ранее стало известно, что министр юстиции России Константи Чуйченко предложил провести повторной обсуждение проектов КоАП и Процессуального КоАП.