Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году" (есть в распоряжении "Российской газеты").

Это - временные правила, которые, в случае утверждения будут действовать только в течение нынешнего года. Сейчас документ поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.

В частности, в них объясняется, когда может быть применена такая мера, как простой. Эта мера может применяться только к работникам, на которых не распространяются ограничительные меры, связанными с особыми обстоятельствами.

Правовые аспекты трудовых отношений эксперты "РГ" разбирают в рубрике "Юрконсультация"

"Временная приостановка работы, вызванная обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, эпидемией или любыми исключительными случаями, ставящими под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, является простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника, и оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанной пропорционально времени простоя.

Если простой не связан с мероприятиями по предотвращению эпидемии, а является простоем по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника", - говорится в документе.

В отношении работников, на которых распространяются ограничительные меры, простой введен быть не может. В официально установленные нерабочие дни размер зарплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

Работникам, оплачиваемым сдельно, в период ограничительные мер полагается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат прописываются в нормативных актах работодателя либо определяются коллективными или трудовыми договорами.

Работникам, на которых не распространяются ограничительные меры, оплата производится в обычном размере. Зарплату нельзя будет задерживать, ссылаясь на особые условия. Для того, чтобы люди могли ее вовремя получить, сотрудники отделов кадров и бухгалтерии должны приезжать на работу и вовремя производить начисления и расчет с сотрудниками.

В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска вне утвержденного графика отпусков оплата отпуска производится в срок, устанавливаемый по соглашению сторон. Если отпуск пришелся на нерабочие дни, то он продлеваться не будет. Но по соглашению сторон его можно перенести на другой срок. Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон.

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.

При изменении условий трудового договора, режима работы по инициативе работодателя, в том числе введения режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, уведомление сотрудников производится в срок не позднее чем за две недели.

Работник может быть переведен без его согласия на три месяца на другую работу у того же работодателя: для предотвращения или устранения последствий эпидемии или любых исключительных случаев; в случаях простоя либо замещения временно отсутствующего работника. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

При указанных переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Работника могут отправить на удаленку, но только при наличии технических и организационных возможностей для выполнения соответствующей работы. В приоритетном порядке на работу в удаленном режиме переводятся беременные женщины, родители с малолетними детьми, инвалиды.

Для изменения режимов рабочего времени издается соответствующий приказ (распоряжение) работодателя на основании заявления работников, в котором отражается время начала и окончания работы, продолжительность рабочего дня и другие (при необходимости) условия. Если необходимо совмещать удаленку и работу в офисе, то составляется график работы и данное условие отражается в приказе о переходе на удаленную работу, с которым необходимо ознакомить работника под роспись.

Уведомление работника об окончании удаленной работы (если срок не установлен в приказе) производится установленным у работодателя способом взаимодействия, но не позднее чем за три рабочих дня до момента возвращения в офис.

Заработная плата в период удаленного режима работы при сохранении обязанностей, которые возложены на работника, не уменьшается.