Минздрав определил время приема пациентов врачами-инфекционистами

Минздрав России определил нормы времени на одно посещение врачей шести специальностей - прием инфекциониста должен занимать 20 минут, онколога - 23, хирурга - 26. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Данный документ после его принятия должен утвердить "типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга".

Согласно проекту приказа, на одно посещение врача-гематолога и инфекциониста пациентом выделяется 20 минут, онколога - 23 минуты, пульмонолога и хирурга - по 26 минут, фтизиатра - 35 минут.

Документом также оговаривается, что затраты времени врача-специалиста на оформление медицинской документации должны составлять не более 35%, для врача-фтизиатра - не более 37%, для врача-хирурга - не более 39%, "от норм времени, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием и с профилактической целью".

Как сообщалось ранее, в 2015 году в пилотных субъектах РФ были проведены фотохронометражные исследования, по результатам которых были разработаны типовые отраслевые нормы времени на посещение одним пациентом врача-эндокринолога, врача-кардиолога, врача-стоматолога-терапевта. С 2016 года аналогичные исследования проводились для врачей других специальностей.