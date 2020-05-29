Мишустин: Возможности стран СНГ позволяют бороться за жизнь каждого пациента

Возможности систем здравоохранения стран СНГ, основанные в том числе на лучших общих практиках еще советских времен, позволяют в период пандемии коронавируса бороться за жизнь каждого пациента, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Сотрудничество для противодействия COVID-19 стало одной из тем прошедшего в режиме видеоконференции Совета глав правительств СНГ. "У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, - напомнил российский премьер коллегам. - Поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время".

Ситуация с распространением инфекции стабилизируется, констатировал Мишустин. Снижение прироста числа заболевших позволило ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения. "Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", - отметил председатель правительства России.

В рамках СНГ страны оперативно взаимодействуют друг с другом, коллективно принимают меры для борьбы с инфекцией, и контроль за ситуацией ведется практически в режиме реального времени. "Главная задача - выявлять болезнь на ранних стадиях, и для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь тест-системами, расходными материалами", - заявил премьер-министр. Россия ранее передала партнерам тест-системы для проведения сотен тысяч исследований. В ближайшее время за рубеж будет поставлен еще один миллион тестов. Большая их часть, заверил Михаил Мишустин, зарезервирована для стран Содружества.

"Возможности наших систем здравоохранения позволяют бороться за жизнь каждого пациента", - считает российский премьер. В то же время, уверен он, Содружеству надо усиливать практическое взаимодействие в области санитарной охраны. С этой целью наша страна инициировала разработку двух документов: соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и положения базовой организации в этой сфере.