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29.05.2020 10:55
Рубрика: Власть

Молодых солдат среди участников Парада Победы 24 июня не будет

Текст: Юрий Гаврилов

Солдат, призванных в армию этой весной, не будут привлекать к Параду Победы. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков, который 24 июня поведет праздничные военные колонны по Красной площади.

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Такое решение вполне объяснимо. Во-первых, оно продиктовано заботой о здоровье новобранцев, которые только-только призваны в строй и должны пройти обязательный в подобных случаях двухнедельный карантин. К тому же у призывников еще нет необходимых для участия в парадах строевых навыков.

Салюков объяснил, почему некоторых участников торжественного марша после переноса Парада на более поздний срок приходится заменить другими военнослужащими. "Кто-то из тех, кто тренировался зимой и весной, отслужив по призыву, уже уволился или в ближайшие дни уволится в запас, курсанты выпускного курса военных учебных заведений получили первое офицерское звание и убыли к новым местам службы. Им потребовалось найти замену", - сказал главком в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, для новых участников парада это будет определенным испытанием, позаниматься им предстоит побольше, но свою строевую выправку, равнение в шеренгах и колоннах они начнут отрабатывать не с нуля. Проблем с их подготовкой быть не должно еще и потому, что для участия в параде всегда отбирают самых лучших.

Что же касается численного состава Парада Победы на Красной площади, то, как заявил Салюков, его определят в ближайшее время.

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