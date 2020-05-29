Москва заявила об открытии торговых центров

Отметим, что во время карантинных ограничений в московских ТЦ работали только продуктовые гипермаркеты и салоны связи. Магазины бытовой техники работали лишь на доставку: товар выносили покупателям в галерею или на парковку. Однако с 1 июня открываются непродовольственные магазины, что автоматически означает начало работы ТЦ.

При этом будут закрыты детские зоны, фитнес-центры и фудкорты.