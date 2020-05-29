Можно пользоваться. Обновление заметно улучшило смартфоны Samsung

Разработчики из Samsung выпустили апдейт для смартфонов флагманской серии Galaxy S20, который в том числе убирает проблемы с фокусировкой камеры. Первые покупатели девайсов жаловались на то, что приложение камеры не может "сконцентрироваться" - теперь этого нет.

Судя по видео, которое выложил один из пользователей Reddit, фокусировка работает очень быстро и точно.

Сбой, вызывающий проблемы с фокусировкой, был вызван ошибками в коде ядра системы, а не в самом приложении камеры, поэтому установка другого приложения не помогала.

Апдейт, доступный для устройств на базе чипов Exynos и Snapdragon, также улучшает работу встроенного в поверхность экрана сканера отпечатка пальца, а сама камера вдобавок получила режим автоматической фокусировки в режиме макро.