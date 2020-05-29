Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Кинорежиссер Самвел Гаспаров ушел из жизни на 82-м году жизни, так и не сумев победить коронавирус. Об этом в своем Facebook сообщил друг режиссера редактор Георгий Сааков.

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел...", - написал Сааков и пожелал крепкого здоровья супруге Гаспарова актрисе Наталье Вавиловой, которая продолжает борьбу с коварным вирусом.

Наталья Вавилова известна миллионам зрителям по роли Александры в фильме "Москва слезам не верит". О ее состоянии здоровья почти ничего не известно.

Самвел Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. Прежде чем посвятить свою жизнь кино, он подрабатывал дальнобойщиком и писал рассказы.

Его кинокарьера началась в 1974 году, когда выпускник ВГИКа начал снимать фильмы. Кстати, первая его кинокартина была посвящен шоферу-дальнобойщику.

В 1990-ые годы он ушел из кино и занялся другими проектами. Именно он в 1993 году организовал концерт Майкла Джексона на стадионе "Лужники" в Москве.