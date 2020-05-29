Группа "Кино" выпустила клип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

Группа "Кино", воссоединившаяся после почти 30-летнего перерыва, представила новый клип. Ролик на песню "Мама, мы все тяжело больны" опубликовали в социальных сетях коллектива, причем - это первая работа, в которой музыканты приоткрыли тайну оформления будущих концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

В новом видео музыканты играют в студии, мелькает и образ Виктора Цоя - на экранах телевизоров показывают его концертное исполнение этой песни. Съемки прошли в конце прошлого года - тогда же, когда были записаны новые версии песен "Троллейбус" и "Музыка волн" (они были презентованы раньше, их тоже можно посмотреть на официальной странице группы). Но у нынешней премьеры есть одна особенность.

"Тут мы впервые используем кусочки видео, которое будем показывать на концерте. Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, будет другое впечатление. Но что-то представить можно уже сейчас", - рассказывает бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

Первые концерты после долгого молчания, напомним, группа сыграет уже осенью - 31 октября и 1 ноября в Санкт-Петербурге, 21 и 22 ноября в Москве. На сцену выйдет Юрий Каспарян и два бас-гитариста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров. Мультимедийное оформление создаст сын Виктора Цоя Александр Цой.