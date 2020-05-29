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29.05.2020 10:55
Рубрика: Культура

На юбилейном фестивале "Черешневый лес" деревья посадят на дистанции

Текст: Сусанна Альперина

XX юбилейный фестиваль искусств "Черешневый лес" проходит в этом году в новом формате - причина том всем известна: пандемия. Обычно к 31 мая - а именно эта дата для фестиваля особенная, ниже объясним почему, уже вовсю цветут в столице черешневые деревья. И в прямом, и в переносном смысле. Искусственные деревья есть на всех мероприятиях, которыми славен фестиваль. Посадка живых деревьев - одна из лучших акций года, в которой принимает участие элита страны.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Однако и в этом году организаторы решили, что "ничто не изменит законов природы: сады должны расцветать строго по расписанию - каждую весну". Так что юбилейный XX открытый фестиваль искусств проходит, но несколько иначе.

Традиционное для "Черешневого леса" вручение премии имени О.И. Янковского "Творческое открытие" заменит большой онлайн-концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир в залах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина".

В релизе, разосланном организаторами, подчеркивается, что Пушкинский музей принимает Юбилейный Фестиваль в особенный для себя день. 108 лет назад 31 мая началась история музея, его двери впервые открылись для публики, и "Черешневый лес" занимает важное место в этой биографии. В рамках Фестиваля здесь проходили концерты с участием лучших музыкантов и артистов, открывались масштабные выставки, заслужившие большое внимание зрителей. 17 лет назад, в 2003 году, Ирина Александровна Антонова посадила в сквере перед музеем черешни, которые сейчас превратились в настоящий лес. Вручение премии "Творческое открытие" также впервые состоялось в Белом зале музея в 2010 году.

Концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир" пройдет со строгим соблюдением социальной дистанции между артистами. В нем примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов и Валерий Сюткин. Ведущим вечера станет Михаил Швыдкой. Кроме выступлений артистов, зрителей ждет сразу несколько приятных сюрпризов - специальные включения хореографа Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президентом "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции.

Трансляцию концерта можно будет смотреть в эфире Первого канала в воскресенье 31 мая в 23:10.

Фото: Anne Zeuner / пресс-служба Зальцбургского фестиваля
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Что касается главной ежегодной традиции фестиваля - посадки молодых, черешневых саженцев - в этом году их доставляют друзьям фестиваля, и эти деревья теперь будут цвести и рядом с их домами. В посадке уже приняли участие Ильдар Абдразаков, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Юрий Башмет, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Владимир и Сати Спиваковы, Рената Литвинова, Валерия и Иосиф Пригожин, Кибовский Александр, Денис Мацуев и Екатерина Шипулина, Иван Янковский, Юлия Пересильд, Татьяна и Надежда Михалкова, Ольга Свиблова, Юрий Аксюта и Светлана Каерова, Михаил Швыдкой, Николай Цискаридзе, Виктор и Марина Лошак, Сергей Гармаш с супругой Инной Тимофеевой, Олег и Анастасия Меньшиковы, семья Антона Табакова, Игорь Бутман, Евгений Миронов, Валерий и Виола Сюткины, Алексей и Галина Немовы. Посадка саженцев продолжается до 31-го мая, а за процессом можно наблюдать онлайн в социальных сетях. За время существования фестиваля было посажено 8 228 саженцев черешневых деревьев, в этом году добавится еще несколько сотен новых, совсем молодых деревьев.

Культура Культурный обмен Фестиваль искусств "Черешневый лес"

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