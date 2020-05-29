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29.05.2020 10:21
Рубрика: Общество

Названы способы защиты от COVID-19 в общественных местах

Текст: Николай Грищенко

В регионах России началось постепенное снятие ограничений, но россиянам следует по прежнему внимательно следить за соблюдением правил санитарной безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом в общественных местах.

Посетителям кинотеатров, например, рекомендовано "забыть" о попкорне и лимонаде во время просмотра фильма.

- Нельзя поесть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что все попкорны и жидкости отпадают. Мы пришли смотреть фильм, значит, только его и смотрим - поедим дома, - заявил изданию "Вечерняя Москва" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: iStock
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Санитарная безопасность в фитнес-центрах напрямую зависит от взаимной ответственности всех его посетителей, так как заниматься физкультурой в масках довольно затруднительно. Перчатки должны быть не медицинские, а хлопковые и прорезиненные со стороны ладони. В противном случае средство защиты будет работать как парник, пот быстро наберется в перчатки, и в результате такой способ профилактики принесет больше вреда, чем пользы. Вытирать пот лучше одноразовыми полотенцами. Посещение бассейнов будет ограничено не более 10-20 человек в час, и опасности заболеть через воду нет, так как она хлорируется.

В косметических магазинах категорически нельзя пользоваться даже пробниками духов и тестерами губной помады. Примерять одежду в магазине тоже не стоит - лучше купить наряд и надеть его дома. Если не подойдет сдать обратно.

В салонах красоты посетителям необходимо следить, чтобы персонал тщательно продезинфицировал инструменты перед стрижкой или маникюром. Если парикмахер не носит респиратор, шапочку, перчатки и одноразовый халат, то от его услуг лучше воздержаться.

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