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29 мая 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 27 мая 2020 года № 95 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 27 мая 2020 г.
Опубликован 29 мая 2020 г.
Вступает в силу 28 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3:

а) подпункт "г" признать утратившим силу;

б) подпункты "д" и "е" считать подпунктами "г" и "д" соответственно.

1.2. Пункт 34.1 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) возобновляют функционирование спортивные сооружения и объекты спорта для организации тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов (за исключением детско- юношеских спортивных команд) и спортсменов высокого класса (без массового посещения).".

1.3. В пункте 34.2:

а) подпункт "в" исключить;

б) подпункты "г" - "е" считать подпунктами "в" - "д" соответственно.

2. Министерству здравоохранения Нижегородской области в срок до 1 июня 2020 г. внести изменения в правовые акты, предусматривающие возобновление оказания отдельных видов плановой медицинской помощи при условии обязательного соблюдения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 28 мая 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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