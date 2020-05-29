ООН из-за пандемии перенесла важнейший климатический саммит

Саммит, известный как COP26, в котором, как планируют его организаторы, примут участие 196 стран, пройдет в шотландском Глазго с 1 по 12 ноября следующего года, а британское правительство выступит в роли принимающей стороны и председателя конференции, сообщает The Guardian. Первоначально саммит должен был пройти с 9 ноября этого года. Однако, по оценкам экспертов, в ООН не исключили того, что в некоторых странах из-за второй возможной волны пандемии, которая прогнозируется этой осенью, могут быть снова введены ограничения на перелеты. Кроме того, поиск новой даты для саммита осложнился проведением в следующем году других крупных международных экологических совещаний, включая глобальные переговоры по кризису биоразнообразия. По словам Алока Шарма, председателя саммита COP26, его организаторы работают с международными партнерами над амбициозной дорожной картой для проведения глобальных действий в области климата с настоящего времени до ноября 2021 года. Он добавил, что перенос даты саммита предоставит странам больше времени для восстановления экономики с приоритетными целями в части изменения климата. Участники переговоров из блока менее развитых стран также призвали мировое сообщество не использовать пандемию для отсрочки "более решительных климатических планов, а вместо этого стимулировать использование возобновляемых источников энергии и принять другие экологические меры по мере восстановления экономики".

Представительная конференция в Глазго, отмечают наблюдатели, призвана стать наиболее важным международным саммитом по чрезвычайным климатическим ситуациям с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году. По этому соглашению страны должны каждые пять лет выступать с пересмотренными планами по сокращению выбросов парниковых газов с целью ограничить глобальное потепление на не более 2 градусов Цельсия и на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. По оценкам экспертов, такой показатель будет иметь серьезное значение для повышения уровня моря, экстремальных погодных явлений и массовой миграции, поскольку люди покидают регионы, где местный климат становится непригодным для жизни. Ученые также предупреждают, что страны, подписавшие документ, будут вынуждены принимать более жесткие обязательства, чтобы не допустить глобального потепления в ближайшее десятилетие. Согласно графику, эти национальные целевые показатели по сокращению выбросов, известные как НЦД, должны быть представлены уже в этом году, несмотря на то что сам саммит был отложен.