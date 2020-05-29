Опрос: Более 50% россиян готовы при возможности голосовать через интернет

Большинство россиян пока не в курсе нововведений в избирательном законодательстве, но 51% опрошенных готов голосовать через интернет, если такая возможность будет. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

Напомним, что 23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах разных уровней. Помимо электронной формы документ предусматривает также голосование по почте.

По данным опроса, наши сограждане либо плохо информированы (42%) о принятии такого документа, либо вообще не слышали о нем (44%). Хорошо знают об этих изменениях в законодательстве лишь 14%.

Голосовать через интернет при возможности готовы чуть больше половины респондентов, 46% не стали бы этого делать. Новшества чаще поддерживает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%). Против высказались 53% участников опроса в возрасте от 35 до 44 лет, 53% старше 60 лет.

Такие результаты говорят о том, что дистанционное голосование позволит привлечь новых избирателей, ведь в традиционных выборах молодые люди участвуют меньше других, подчеркивают авторы исследования.

При этом 11% не одобряют электронное голосование, так как у них нет компьютера, телефона или интернета, а еще 14% не умеют пользоваться необходимыми девайсами. Кроме того, 60% граждан боятся умышленных манипуляций и мошенничества, 28% сомневаются в надежности системы, 21% - в сохранении тайны голосования.

Среди способов голосовать через интернет респонденты выбирали компьютер или ноутбук (30%), мобильное приложение на смартфоне (21%), официальный сайт на мобильном телефоне (20%), компьютер на почте или в МФЦ (5%).

Эксперты отмечают, что технологические вопросы могут сократить число участников электронного голосования - поэтому необходимо разнообразие способов участия (мобильное приложение, сайт), а также простое и понятное информирование.

Авторы исследования делают вывод, что в обществе нет явного негативного или предвзятого отношения к новой технологии и это создает благоприятную базу для ее развития в будущем.

И если сначала электронное голосование будет больше востребовано у молодежи, то со временем возраст заинтересованных в новых формах будет постепенно повышаться. И в ближайшие 5-10 лет при активной разъяснительной работе такой способ участия в выборах, референдумах и опросах имеет перспективы стать как минимум равноценным традиционным способам волеизъявления, говорят эксперты.