Опрос: Британцы остаются дома, несмотря на ослабление ограничений

Британцы предпочитают оставаться дома, несмотря на то что премьер-министр страны Борис Джонсон недавно ослабил ограничительные меры, которые действуют во время введенного в стране режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса Королевского колледжа Лондона.

Исследование показало, что один из семи опрошенных совершеннолетних граждан Британии не выходил из дома хотя бы один раз на предыдущей неделе, и 41 процент британцев не покидал дома в течение пяти последних дней. Согласно опросу, количество граждан страны, которые стали носить маски, удвоилось по сравнению с показателями шестинедельной давности. Также высоким остается процент британцев, которые следуют выполнению норм гигиены, таких, как мытье рук мылом, и соблюдают правила социального дистанцирования. По словам профессора Бобби Даффи, директора Института политики в Королевском колледже Лондона, эти цифры показывают всю серьезность, с которой общественность воспринимает коронавирусный кризис.

Напомним, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что в стране с понедельника начнется поэтапная отмена ограничительных мер.