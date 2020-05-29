Парижский Лувр откроется в начале июля

Лувр, закрытый с середины марта в связи с пандемией, откроет двери для первых посетителей только 6 июля. Об этом говорится обнародованном в пятницу сообщении музея.

"Мы рады объявить, что Лувр готовится к открытию", - заявил директор самого посещаемого музея Франции Жан-Люк Мартинес. По его словам, увидеть воочию шедевры теперь можно будет лишь при строгом соблюдении мер социального дистанцирования.

Например, число посетителей на первых порах будет ограничено, а в музей можно попасть по предварительной записи. В залах появится специальная разметка, позволяющая избежать массового скопления людей.

"Это будет сложное время", - признался Мартинес.