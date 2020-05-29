Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ РФ раньше срока

Патрульный корабль "Павел Державин" передадут Военно-морскому флоту России раньше установленного в контракте срока. Это третий корабль проекта 22160.

В настоящее время "Павел Державин" находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Корабль готовится к наладочному выходу в море.

"Павел Державин" войдет в состав Черноморского флота. Сдадут его до конца нынешнего года. Кстати, корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза капитана 1 ранга Павла Ивановича Державина.

Судостроители уже передали ВМФ России два корабля проекта 22160. Это "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны, борьбы с пиратами. Разработчики впервые реализовали на них модульную концепцию морского вооружения. Водоизмещение кораблей - две тысячи тонн, скорость - до 30 морских узлов. Автономность плавания - 60 суток. На борту располагается вертолет Ка-27ПС. Вооружены патрульные корабли зенитно-ракетным комплексом, артустановкой и пулеметами.