Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2020,  
10:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Патрульный корабль "Павел Державин" передадут ВМФ РФ раньше срока

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Атомный ракетоносец "Князь Владимир" передали флоту

Патрульный корабль "Павел Державин" передадут Военно-морскому флоту России раньше установленного в контракте срока. Это третий корабль проекта 22160.

В настоящее время "Павел Державин" находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Корабль готовится к наладочному выходу в море.

"Павел Державин" войдет в состав Черноморского флота. Сдадут его до конца нынешнего года. Кстати, корабль назван в честь участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза капитана 1 ранга Павла Ивановича Державина.

Судостроители уже передали ВМФ России два корабля проекта 22160. Это "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны, борьбы с пиратами. Разработчики впервые реализовали на них модульную концепцию морского вооружения. Водоизмещение кораблей - две тысячи тонн, скорость - до 30 морских узлов. Автономность плавания - 60 суток. На борту располагается вертолет Ка-27ПС. Вооружены патрульные корабли зенитно-ракетным комплексом, артустановкой и пулеметами.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Kaner Kurt / youtube.com
Турецкие реактивные установки T-122 Sakarya доставили в Ливию 28.05.2020
Названы сроки завершения испытаний первого носителя "Посейдонов" 26.05.2020
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 25.05.2020
гособоронзаказ
Фото: Libya Al-Ahrar / youtube.com
Силы ПНС захватили необычный танк семейства Т-54/55 в Ливии 28.05.2020
В чем преимущества "Парализатора", поступившего в военную полицию 28.05.2020
Первая партия самоходок "Коалиция-СВ" поступила в ЦВО 26.05.2020
корабли
Цусима: как разгром русской эскадры повлиял на развитие флота 27.05.2020
Русские не сдаются: как бриг "Меркурий" дал бой двум линейным кораблям 26.05.2020