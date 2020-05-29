Почта России начала доставлять лекарства

Доставку лекарств и других аптечных товаров теперь можно оформить через Почту России, сообщили в пресс-службе компании. Пока что доставка осуществляется до аптечного пункта. До конца года Почта России планирует охватить более 9 тысяч аптек. В дальнейших планах - запустить бесконтактную курьерскую доставку до места жительства покупателя.

В партнерстве с отраслевыми площадками-агрегаторами и маркетплейсами Почта России будет отвечать за логистику и операции с товаром, а платформенные решения обеспечат информационный обмен между аптеками, дистрибьюторами, фармкомпаниями и складами Почты России. Также будет использоваться оборудование, обеспечивающее поддержание температурного режима для доставки термолабильных препаратов.

На первом этапе к проекту будут подключены не более 200 аптечных пунктов. Уже осуществлена доставка медицинских изделий, санитарных и защитных средств с отгрузкой со склада производителей в 108 аптек в 38 населенных пунктах регионов Урала, Сибири и Северо-Западного федерального округа.