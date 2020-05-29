Подельника экс-министра Абызова арестовали заочно

В деле экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ, появился новый фигурант. В пятницу Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Тяна, которого следователи называют "главой московского офиса" организованной преступной группы Абызова и который сейчас скрывается заграницей.

"В отношении Тяна судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Тяна на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Если злоумышленника поймают, ему придется отвечать за преступления, как минимум, по двум статьям Уголовного кодекса - за участие в преступном сообществе и за особо крупное мошенничество. Причем обвинения в его адрес звучат вкупе с теми, что инкриминируют Абызову.

Напомним, что бывшего министра и нескольких его подельников задержали в марте 2019 года. Абызова обвиняют по трем статьям УК. Помимо организации преступного сообщества и особо крупного мошенничества, там еще фигурируют незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Его участникам удалось обмануть акционеров двух сибирских энергетических компаний и похитить 4 млрд. рублей. Эти деньги, как считает следствие, злоумышленники вывели за рубеж.

Кроме того, Абызову инкриминируют нарушение запрета на предпринимательскую деятельность, в следствие чего он незаконно заработал около 32 млрд рублей.