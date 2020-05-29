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29.05.2020 14:06
Рубрика: Происшествия

Подельника экс-министра Абызова арестовали заочно

Текст: Юрий Гаврилов
В деле экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ, появился новый фигурант. В пятницу Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Тяна, которого следователи называют "главой московского офиса" организованной преступной группы Абызова и который сейчас скрывается заграницей.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"В отношении Тяна судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Тяна на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе Басманного суда.

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Если злоумышленника поймают, ему придется отвечать за преступления, как минимум, по двум статьям Уголовного кодекса - за участие в преступном сообществе и за особо крупное мошенничество. Причем обвинения в его адрес звучат вкупе с теми, что инкриминируют Абызову.

Напомним, что бывшего министра и нескольких его подельников задержали в марте 2019 года. Абызова обвиняют по трем статьям УК. Помимо организации преступного сообщества и особо крупного мошенничества, там еще фигурируют незаконная предпринимательская деятельность и легализация преступных доходов.

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По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Его участникам удалось обмануть акционеров двух сибирских энергетических компаний и похитить 4 млрд. рублей. Эти деньги, как считает следствие, злоумышленники вывели за рубеж.

Кроме того, Абызову инкриминируют нарушение запрета на предпринимательскую деятельность, в следствие чего он незаконно заработал около 32 млрд рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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