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29.05.2020,  
17:51
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем

Опубликовано видео перехвата российскими истребителями стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer над Черным морем.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Российские средства ПВО засекли американский самолет на значительном удалении от государственной границы РФ. Навстречу гостю были подняты истребители Су-27 и Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа. Они приблизились к бомбардировщику, определили его тип и национальную принадлежность. После этого B-1 отвернул прочь от российской границы.

Точно такая же история произошла и над Балтийским морем, куда прилетел еще один Lancer.

Полеты российских боевых самолетов проходили в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.

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