Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем

Опубликовано видео перехвата российскими истребителями стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer над Черным морем.

Российские средства ПВО засекли американский самолет на значительном удалении от государственной границы РФ. Навстречу гостю были подняты истребители Су-27 и Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа. Они приблизились к бомбардировщику, определили его тип и национальную принадлежность. После этого B-1 отвернул прочь от российской границы.

Точно такая же история произошла и над Балтийским морем, куда прилетел еще один Lancer.

Полеты российских боевых самолетов проходили в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.