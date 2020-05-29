Правительство выделило на выплаты медработникам более 22 миллиардов рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства, выделив Министерству здравоохранения более 22 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с ними и лицами из группы риска.

На заседании правительства в четверг глава кабинета министров пояснил, что из этих средств дополнительно 2 миллиарда рублей предназначены для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май и июнь. Более 4,5 миллиардов рублей пойдут на федеральную доплату в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший медперсонал.

"Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег", - подчеркнул Мишустин.