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29.05.2020 19:39
Рубрика: Власть

Правительство выделило на выплаты медработникам более 22 миллиардов рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства, выделив Министерству здравоохранения более 22 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с ними и лицами из группы риска.
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На заседании правительства в четверг глава кабинета министров пояснил, что из этих средств дополнительно 2 миллиарда рублей предназначены для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май и июнь. Более 4,5 миллиардов рублей пойдут на федеральную доплату в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший медперсонал.

"Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег", - подчеркнул Мишустин.

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