Премиальный магистр уборки. Обзор пылесоса Ecovacs Deebot OZMO 950

Благодаря стараниям таких компаний, как iRobot, Xiaomi и Elari, роботы-пылесосы довольно плотно вошли в нашу повседневную жизнь и очень удобно интегрировались в общую концепцию умного дома. Эти бытовые помощники больше не стоят как крыло от космического аппарата, а найти подходящее устройство по нужным параметрам стало как никогда легко. Но это вовсе не означает, что премиальный сегмент роботов-пылесосов умер.

Нет, напротив, он стал развиваться ещё стремительнее и предлагает серьёзные решения для больших квартир и офисов. Несколько недель назад с нами связалась компания Ecovacs и предложила на обзор свою премиальную модель Deebot OZMO 950, которая, по заявлениям компании, изменит представление людей об уборке квартиры при помощи роботов-пылесосов. Как говорится, доверяй, но проверяй, а потому давайте разбираться, стоит ли пылесос заявленных денег и чем он вообще выделяется на фоне массовых брендов.

По-настоящему премиальный комплект

Обычно в наших обзорах никогда не упоминается комплект поставки и внешний вид упаковки, но, поскольку данная модель робота-пылесоса позиционируется как представитель high-end сегмента, про комплект и внешний вид просто невозможно не рассказать.

Если описывать впечатления кратко, то в случае с Deebot OZMO 950 можно провести прямую параллель с упаковками Apple. Плотный картон, тканевый язычок для открытия коробки, никакого пенопласта, каждая деталь упакована в качественную плёнку и защищается мягким чёрным поролоном, а все аксессуары лежат в отдельных чёрных коробочках. В общем, Ecovacs сделала всё для того, чтобы произвести первое впечатление на покупателя. Мол, смотри, какую премиальную лакшери-красоту ты купил.

Ecovacs Deebot OZMO 950. Фото: Фёдор Казаков/РГ

А теперь самое крутое: помимо безумного количества макулатуры (привет, Грета Тунберг), в коробке лежит ОЧЕНЬ МНОГО сменных турбо-щёток, дополнительный отсек для сбора пыли и мусора, специальный моющий модуль со сменными тряпками, док-станция с поддержкой быстрой зарядки и много других мелких, но очень полезных вещей. Комплект поставки действительно очень большой. Видно, что это вещь не для всех, особенно это чувствуется, когда непосредственно с самого робота-пылесоса снимается последняя плёнка. Качество сборки, качество самих материалов, немалый вес - всё это в совокупности создаёт образ профессионального и очень дорогого решения. Но сохраняется ли этот образ после распаковки? И вот тут ложка дёгтя подло прокралась в эту сладкую бочку мёда.

Мобильное приложение и настройка самого пылесоса

Для подключения и настройки Deebot OZMO 950 нужно скачать специальное мобильное приложение Ecovacs Home, которое доступно как для iOS, так и для Android. Что-то неладное почувствовалось, когда мы увидели оценки приложения и его невзрачные скриншоты. Но эйфория после распаковки так затуманила мозги, что особого значения этому было решено не придавать.

При первом запуске приложение попросит зарегистрироваться в сервисе Ecovacs и привязать первое устройство к умному дому. Вроде бы всё стандартно и никаких проблем возникнуть не должно. Вот только стоит учитывать тот факт, что приложение просто отказывается регистрировать нового пользователя. Ни смена трёх адресов электронной почты, ни смена устройства, ни VPN не помогли настроить пылесос в первый день. Приложение просто вылетало или демонстрировало неизвестную ошибку сервера.

На следующий день, когда удалось зарегистрироваться, у квеста неожиданно появилось продолжение: приложение наотрез отказывалось видеть пылесос и подключать его. То приложение просто не видело пылесос, то видело, но отказывалось подключаться к нему, то попросту вылетало. После нескольких напрасных попыток решить проблему было решено прекратить это неблагодарное занятие и отправиться по своим делам. И каково же было удивление, когда вечером того же дня пылесос автоматически сконнектился с приложением и отрапортовал о готовности начать работу!

Ecovacs Deebot OZMO 950. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Приложение, однако, выглядит максимально устаревшим, неудобным и дико нелогичным. Откровенные косяки перевода (например, "Зарядка отменена" вместо "Уборка отменена"), ошибки и очень скудная функциональность. Такое ощущение, что все свои силы Ecovacs вложила в создание дизайна и технологий уборки, а на разработку приложения сил и средств уже не осталось. В приложении отсутствует полноценная карта помещения (только очень урезанная функциональность), создание рисунка комнаты практически никогда не доступно, а график автоматической уборки стабильно слетает.

Для iPhone недоступна полноценная синхронизация с шорткатами Siri, а поддержка Apple HomeKit, судя по отзывам других пользователей, сделана плохо. Главным разочарованием стал тот факт, что пылесос невозможно подключить к Алисе. И к Марусе нельзя. Да даже к Alexa он подключается очень коряво. Вот к Google Assistant можно. На этом всё.

Определённо Ecovacs должна полностью переработать мобильное приложение, освежив его дизайн, добавив функции первой необходимости и интегрировав умные пылесосы к популярным голосовым ассистентам.

Всё это меркнет на фоне качества уборки

На этом, ложка дёгтя заканчивается и начинается сплошной мёд. Да не обычный, а облепиховый. Пылесос убирается не просто отлично, а действительно превосходно. Это один из немногих пылесосов, который не застревает с модулем влажной уборки между зазорами в ламинате, отчего его полезность возрастает до небес. Колёса пылесоса умеют подниматься и опускаться, как подвеска на лоурайдерах, благодаря чему пылесос может преодолевать невысокие препятствия без жалобной просьбы о помощи. Турбощётки отлично собирают пыль, грязь и даже мусор, поэтому квартира начинает в буквальном смысле этого слова сиять. Да, качественно прибраться в углах у Deebot OZMO 950 не выйдет из-за размеров его конструкции, но тем не менее грязными он их не оставит.

Ecovacs Deebot OZMO 950. Фото: Фёдор Казаков/РГ

А благодаря большой "башне" над пылесосом, где располагается модуль сканирования комнаты, Deebot OZMO 950 способен адаптироваться к любым изменениям в комнате в режиме реального времени, объезжать препятствия без времени на раздумья, а также сохранять у себя в памяти несколько карт помещений и этажей - если у вас, например, частный дом.

А ещё это единственный пылесос из протестированных нами, который умеет убирать как ковры, так и паласы, не убивая при этом турбощётки и не застревая в ворсе. Для этого достаточно всего лишь активировать специальный режим, и пылесос автоматически поймёт, как ему лучше убрать коврик. Только одна эта функция уже способна компенсировать все косяки мобильного приложения, а в совокупности со другими вышеперечисленными фактами это делает пылесос действительно очень классной покупкой.

Автономность у данного экземпляра также на высоте: в режиме активной уборки с подключённым модулем влажной уборки и очисткой одного ковра пылесос способен проработать около полутора часов, чего хватает для полной уборки 2-3 комнатной квартиры. А если пылесос не успел доубираться и разрядился, то после зарядки он сам продолжит уборку с того места, на котором он закончил. Фантастика. В голове не укладывается, как разработчики таких умных технологий могли допустить написание такого ужасного приложения.

А что в итоге?

Дорого. Очень дорого. Цена пылесоса у официальных ритейлеров составляет порядка 45 тысячи рублей.

Но справедлива ли такая цена? Решать покупателю. На одной чаше весов - отсутствие интеграций с популярными ассистентами, недоработанное мобильное приложение, довольно большой вес. А на другой чаше - великолепное качество уборки и ощущение премиальности, которые, на наш субъективный взгляд, всё же перевешивают и покрывают недостатки. Если бы Deebot OZMO 950 стоит в районе 30-35 тысяч рублей, этот обзор был бы исключительно положительным и хвалебным, но он стоит на 10 тысяч больше. Нет никаких сомнений в том, что Ecovacs предстоит ещё очень много работы. Но начало положено. И это очень круто.