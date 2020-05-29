Премию ТЭФИ перенесли на май 2021 года

Церемонию вручения телепремии ТЭФИ перенесли на май 2021 года. Но это еще не все новости, связанные с главной телепремией страны. Вполне возможно, что теперь в номинации и, следовательно, в лауреаты попадут и интернет-проекты. Таким образом понятие "телевидение" расширяется, и контент во всех смыслах слова теперь не знает границ.

О переносе ТЭФИ председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой сообщил ТАСС.

"Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года, - сказал он. - Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется нецелесообразным".

Швыдкой также уточнил, что прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. По его словам, очень важно отметить корреспондентов, съемочные группы, которые освещали пандемию. "Мы думаем, что эта тема (борьбы с пандемией) так или иначе найдет свое отражение в церемонии ТЭФИ и результатах голосования", - заметил он. Михаил Ефимович также выразил надежду, что на соискание награды будут представлены проекты разнообразной тематики и, возможно, проекты, которые вышли на онлайн-платформах в интернете. "К 1 июля мы поймем, какой контент, который сегодня представлен на национальных платформах, в национальных сетях интернета, может быть тоже включен в конкурс", - цитирует ТАСС слова Швыдкого.

По информации "РГ", совет директоров премии планируется провести в конце июня - начале июля текущего года. Именно на нем будут обсуждаться не только даты проведения ТЭФИ, но и рассмотрят вопрос об интернет-проектах.