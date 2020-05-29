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29.05.2020 09:17
Рубрика: В мире

Президент Бразилии раскритиковал верховный суд из-за обысков у сторонников

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Бразилия уверенно идет к полномасштабному политическому кризису. Противостояние судебной и исполнительной власти в Бразилии вышло на новый уровень. Президент страны Жаир Болсонаро, не стесняясь в выражениях, призвал федеральную полицию не исполнять "абсурдные приказы", коими он посчитал обыски у своих сторонников в рамках расследования верховного федерального суда о распространении фейковой информации.
Фото: EVARISTO SA / AFP Фото: EVARISTO SA / AFP
Фото: EVARISTO SA / AFP

В четверг утром Жаир Болсонаро в грубой форме, переходя на откровенный мат, раскритиковал решение верховного федерального суда о проведении обысков у сторонников, которые подозреваются в создании преступной группировки. По мнению высшей судебной инстанции, целью группировки было распространение ложной информации, направленной на формирование среди населения негативного отношения к СМИ, высшим органам судебной и законодательной власти, а также провоцирование агрессии в адрес этих институтов.

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
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"У всего есть предел. Вчера (в среду - прим. "РГ") был последний день. И я прошу бога, чтобы он просветил тех немногих, кто осмеливается себя считать более могущественными, чем другие, чтобы они заняли свое место, которое мы уважаем. Скажу больше. Мы не можем говорить о демократии без независимой судебной власти и без независимой законодательной власти, чтобы они могли принимать решения. Не единолично, а так, чтобы это было коллегиально. Хватит, черт возьми! - выругался Болсонаро у ворот своей жилой резиденции. - Извините за несдержанность. Хватит!"

Президент подчеркнул, что пора прекратить практику, когда решения верховного федерального суда, такие как ордер на обыск, принимаются одним из судей, а не коллективным решением.

В среду в рамках расследования распространения фейковой информации федеральная полиция провела серию обысков у самых рьяных сторонников Болсонаро. Среди них оказались популярные в консервативной среде блогеры, с которыми президент встречался накануне в своей рабочей резиденции, бизнесмены и политики, включая депутатов национального конгресса Бразилии.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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По указанию верховного суда была снята банковская тайна на финансовую деятельность четырех предпринимателей в период с июля 2018 года по апрель 2020 года. Этот отрезок времени захватывает и период предвыборной кампании, вероятные нарушения в ходе которой расследуются в рамках уже другого дела, рассматриваемого в верховном избирательном суде.

Конфликт между президентом и верховным федеральным судом вышел на такой уровень, что для снижения накала пришлось привлечь третью ветвь власти. В качестве посредника выступил председатель сената Дави Алколумбре.

"Я здесь, чтобы быть мостом и посредником в построении мира", - заявил Алколумбре после встречи с Болсонаро в президентском дворце.

В мире Южная Америка Бразилия

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