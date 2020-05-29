Протоиерей Дмитрий Смирнов выписался из больницы

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил, что выписался из больницы после коронавируса.

Священника госпитализировали в начале мая. О своем выздоровлении он рассказал в видеообращении, которое опубликовано на Youtube. Батюшка начал свое приветствие со слов "Случилось чудо!" и поведал, как ему удалось справиться с болезнью. Он рассказал, что лечение завершено меньше, чем за месяц.

После выписки из больницы протоиерей собирается "все лето, наверное, до Успения, провести в затворе". Священник поблагодарил всех, кто беспокоился о нем и молился за его здоровье: "Все ваши молитвы исполнены. "Поскорее выздоравливайте", - что я и осуществил быстрее, чем через месяц. Что очень хороший срок. Спасибо вам большое и за ваши молитвы, и за устную поддержку".

О выздоровлении отца Дмитрия стало известно 19 мая.