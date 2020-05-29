Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим

"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы", - говорится в указе.

В 22 часа будет дан артиллерийский салют в Москве и в других городах.

Минобороны поручено совместно с руководством регионов определить места проведения парадов и салюта, а также обеспечить их подготовку и проведение.