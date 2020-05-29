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29.05.2020 20:48
Рубрика: Власть

Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы", - говорится в указе.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Какую новую технику покажут на Параде Победы 24 июня

В 22 часа будет дан артиллерийский салют в Москве и в других городах.

Минобороны поручено совместно с руководством регионов определить места проведения парадов и салюта, а также обеспечить их подготовку и проведение.

Подготовка к Параду Победы 24 июня пройдет с соблюдением мер безопасности
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Ежедневник Праздники Президент 75 лет Великой Победы

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