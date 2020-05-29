Путин поручил провести переговоры с Сирией о расширении военных баз

Глава государства принял предложение правительства о подписании соответствующего протокола к соглашению с Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил.

Минобороны с участием МИД предстоит провести переговоры с Дамаском и после достижения договоренности подписать протокол.

Напомним, что по соглашению между двумя государствами, авиагруппа ВКС РФ размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно. Также Россия и Сирия подписали соглашение, по которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил "Интерфаксу", что планируемое расширение баз усилит их функциональность и безопасность.

"Тартус имеет сейчас достаточно ограниченный функционал. Предполагается сделать ее достаточно полноценной военно-морской базой, которая бы имела более широкие функции в части обслуживания в том числе судов, которые находятся в акватории Средиземного моря, проведение их ремонта и, естественно, в случае необходимости нанесения соответствующих ударов по террористам", - пояснил депутат.

На базе Хмеймим "плотно соприкасаются" гражданский и военный аэропорты, сказал парламентарий. "Конечно, есть необходимость их разведения", - добавил он.