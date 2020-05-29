Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму

Президент утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.

В документе отмечена тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп и обострению экстремистских угроз, причем как внешних, так и внутренних. При этом отмечается, что количество экстремистских преступлений достаточно мало по сравнению с общим числом правонарушений в России. Но каждое способно вызвать повышенный общественный резонанс и дестабилизировать обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

К внешним экстремистским угрозам отнесена поддержка иностранными государствами деструктивной деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций, направленные на дестабилизацию обстановки в РФ, нарушение единства и территориальной целостности страны, включая инспирирование "цветных революций", на разрушение традиционных ценностей. Также к таким угрозам отнесено содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций.

Внутренние экстремистские угрозы - это попытки осуществления националистическими, радикальными организациями, а также отдельными лицами экстремистской деятельности. А именно - распространение идеологии насилия, вовлечение граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов. Также к таким угрозам относятся межнациональные (межэтнические) и территориальные противоречия и конфликты в отдельных регионах.

Некоторые государства используют экстремизм как средство достижения геополитических целей: нарушение территориальной целостности геополитических противников или развязывания в них гражданских войн и "цветных революций". Также угрозой названы участившиеся за рубежом случаи умышленного искажения истории, возрождения идей национализма и фашизма.

Основное средство привлечения новых членов в экстремистские организации, координации экстремистских преступлений и распространения экстремистской идеологии - Интернет, говорится в документе. А один из основных способов дестабилизации обстановки в РФ - привлечение различных групп населения к участию в несогласованных протестных акциях, "которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки".

Крайним проявлением экстремизма назван терроризм.