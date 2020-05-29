Рабочая группа по поправкам в Конституцию соберется на заседание в субботу

В субботу рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ соберется на очередное заседание в Общественной палате. Об этом рассказала "Интерфаксу" сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

"Завтра очередное заседание рабочей группы", - приводит агентство ее слова. По словам Хабриевой, после принятия парламентом закона о поправках в середине марта группа не прекращала свою деятельность, "поскольку те задачи, которые перед нами поставлены, они еще не завершены, не выполнены". В частности, члены группы занимались популяризацией содержания поправок, встречались с коллективами, с профессиональными сообществами.

Теперь они хотят выслушать мнение социологов. "Наша субъективная картина - степень осведомленности очень высокая, мы и представители ЦИКа хотели бы узнать точно", - отметила Талия Хабриева.

В пресс-службе Общественной палаты агентству сообщили, что на заседании будут присутствовать не все члены рабочей группы, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Некоторые из членов выйдут на связь в режиме видеоконференции.