Реабилитолог показал упражнения по снятию напряжения на "удаленке"

Многие офисные работники продолжают трудиться на "удаленке" - чаще всего, у компьютера, за письменным столом. Многие при этом жалуются на боли - головные, в шее, спине и т.д.

Аналитики фармрынка даже отмечают в последние два месяца рост продаж обезболивающих препаратов. Можно ли справиться с такими проблемами без лекарств и обращения за медицинской помощью, "РГ" рассказал врач-реабилитолог с 35-летним стажем Юрий Полищук.

Юрий Семенович, чем же вызваны боли у тех, кто трудится на "удаленке"?

Юрий Полищук: Такие боли чаще всего вызваны статичной позой и переутомлением. Многие забывают, что нужно соблюдать режим труда и отдыха. Только кажется, что работа за компьютером и вообще любая сидячая работа - легкая. Это большое заблуждение.

В первую очередь это, конечно, большая умственная нагрузка, но и эмоциональная, и физическая тоже. Статичная поза, минимум движений - возникает спазм мышц и сосудов, нарушается приток крови к головному мозгу и отток от него -так и появляются боли, причем, не только головные или в спине, но даже в конечностях, а руки и ноги отекают.

Как нужно организовать свой рабочий день, чтобы этого не было?

Юрий Полищук: Надо вспомнить хорошо забытые рекомендации о регулярных перерывах в работе. Через каждый час-полтора работы нужно дать себе 5-10 минут отдыха. Нужно встать, походить, размяться, открыть окно и подышать свежим воздухом, сделать несколько самых простых упражнений.

Как на школьном уроке физкультуры?

Юрий Полищук: Примерно так. Но есть упражнения динамические: круговые движения руками и ногами, наклоны, приседания и т.п. А есть статические - нужно напрягать и расслаблять различные группы мышц на 6-7 секунд. Например, упереться руками в стену или взять руки в замок и вытянуть их вверх, потянуться в течение 6-7 секунд, затем расслабиться.

Можно взять палку, или даже обычное полотенце, двумя руками на ширине плеч, поднимать и опускать его, выполнять повороты туловища в стороны - как стоя, так и сидя. Или сесть, выпрямить ноги, выполнять движения носками вверх-вниз - кровь и лимфа будут быстрее двигаться, отеков не будет. Можно выполнить несколько дыхательных упражнений, повторяя каждое по 5-6 раз - это не займет много времени, не требует никакой подготовки и посильно для любого человека.

Упражнения не сложные, но почему почти никто этого не делает?

Юрий Полищук: Это либо непонимание того, что происходит с организмом в статике, либо просто лень. Люди, которые занимаются умственным трудом, часто считают, что физическая нагрузка - это непременно поход в фитнес-зал или на какую-то специальную площадку. А физкультура - она всегда рядом с нами.

Многие пытаются бороться с болью с помощью таблеток. А упражнения могут их заменить?

Юрий Полищук: Конечно. Если заболела голова, не надо сразу глотать таблетки - подвигайтесь 5-7 минут, помассируйте голову пальцами, двигаясь ото лба к затылку,помассируйте виски, поверните голову вправо-влево до натяжения мышц с противоположной стороны, опустите голову вперед как можно ниже. Этим вы улучшите кровоснабжение головного мозга.

Но не нужно запрокидывать голову назад - это рискованно, можно ущемить корешки нервных окончаний в шейном отделе и пережать сосуды. Еще не лишне выполнить простейшую гимнастику для глаз, потому что головные боли часто вызваны их утомлением.Посмотрите влево-вправо, вверх-вниз, сделайте вращательные движения глазными яблоками. Нарисуйте на оконном стекле красную точку размером с копейку и старайтесь сфокусировать взгляд на ней из дальнего угла комнаты, затем переводите взгляд на ближний предмет. И не стоит забывать, что работать надо в хорошо проветренном помещении. Если невозможно держать окно постоянно открытым, то перерывы на проветривание нужно делать регулярно.

Многие за работой часто пьют кофе или крепкий чай. А какой питьевой режим посоветуете вы?

Юрий Полищук: Здесь догм нет, но лучше всего, на мой взгляд, тонизирует зеленый чай. Злоупотреблять кофе и черным чаем я бы не советовал. Потому что организм привыкает к кофеину и с каждым разом требует все большую его дозу.

Многие из тех, кто выздоровел от коронавируса, уже возвращаются к работе.Требуется ли им реабилитация?

Юрий Полищук: Несомненно, и даже если человек перенес вирус бессимптомно - это не значит, что он не повлиял на его дыхательную систему.А уж тем, кто перенес пневмонию в тяжелой форме, реабилитация необходима тем более. В нее должна входить лечебная физкультура, лечебная дыхательная гимнастика, физиотерапия, массаж, желательно увеличить потребление кислорода с помощью кислородных коктейлей. Очень полезны сеансы оксигенотерапии в барокамере.

Где можно получить такую помощь?

Юрий Полищук: Конечно, желательно пройти курс реабилитации в специализированном медицинском центре или отделении многопрофильной клиники. Но, к сожалению, там довольно большие очереди. Такие услуги предлагают также коммерческие центры реабилитации и санатории. И если такие возможности есть, не стоит ими пренебрегать.