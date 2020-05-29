Частные образовательные учреждения Москвы получили поддержку по аренде

Частные образовательные организации Москвы получили поддержку по аренде, общая сумма поддержки составила 30,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Поддержку получили 66 частных образовательных организаций, которые отменили свои платежи по аренде городской земли и недвижимости.

- Всего такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 млн рублей, - добавил Владимир Ефимов. Он отметил, что все частные организации, обратившиеся за помощью, расположены на территории старой Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, помимо новых мер поддержки, город продолжает оказывать имущественную помощь частным школам и детским садам в виде льготных ставок аренды за городское имущество.

Он напомнил, что сейчас в городе 176 частных учреждений в сфере образования получают различные льготы по аренде городских строений и территорий. Это программа называется "Объект образования за рубль". Благодаря этому частные образовательные организации ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 млрд рублей.