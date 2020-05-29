ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД

Движение на внутренней стороне 102 км МКАД в районе Гольяново сильно затруднено из-за аварии с участием трех грузовиков. Об этом "РГ" рассказали в департаменте ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в результате ДТП три человека пострадали. Для помощи пострадавшим был направлен дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра.

С места ДТП вертолетом эвакуировали одного пострадавшего в тяжелом состоянии в лечебное учреждение столицы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние потерпевшего. Других пострадавших увезли на машине скорой помощи.