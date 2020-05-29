Калужским медикам подарили средства защиты

Когда в больнице "Сосновая роща" начали принимать пациентов с COVID-19, возникла необходимость в большом количестве индивидуальных средств защиты для персонала. По просьбе главврача депутат Городской Думы Калуги Константин Сотсков и бизнесмен Глеб Белов приобрели и передали в больницу тысячу защитных масок и 50 комплектов респираторов с угольным фильтром и очками, предназначенных для работы в особо опасных условиях.

"Мы купили дорогостоящие респираторы, которые помогут врачам и медсестрам, работающим непосредственно в "грязной зоне", сохранить свое здоровье. Сегодня очень важно, чтобы медперсонал был в строю. Понимая ситуацию с пандемией, мы никогда не отказываем в помощи", - прокомментировал Глеб Белов.

Главный врач больницы "Сосновая роща" Максим Холопов отметил, что медперсонал продолжает оказывать качественную помощь больным. Работают много и напряженно, в такой ситуации очень важно организовать отдых сотрудников, их быт. И здесь уже в который раз пришел на помощь депутат.

"Медикам нужно отдыхать между сменами, где-то в безопасном месте поесть, выпить чаю, перевести дух. Поэтому мы с моим товарищем Глебом Беловым - руководителем одного из предприятий Калуги, выделили деньги и купили просторный шатер, столы, стулья, - рассказал Константин Сотсков. - Постарались выбрать все в светлых тонах, чтобы порадовать сотрудников больницы. Работа у них сегодня тяжелая и опасная, не каждый согласится работать с больными, которые болеют коронавирусной инфекцией".

Для справки: сегодня в учреждении трудятся 69 докторов, 122 медсестры и 39 санитарок, многие из них непосредственно работают с больными, зараженными COVID-19.