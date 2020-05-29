Колокольцев наградил четверых московских полицейских

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении патрульных Южного административного округа Москвы. Четверо столичных полицейских с риском для жизни задержали опасных вооруженных бандитов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что награждены будут сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы старший сержант полиции Михаил Калашников, сержант полиции Роман Гагин, старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Вечером 24 мая в дежурную часть отдела поступило сообщение о стрельбе возле дома 65Б по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции. Полицейские прибыли к жилому комплексу в течение нескольких минут. Они выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.

Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы не дал закрыть двери кабины лифта. Он не стал применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.

Позже полицейские задержали еще двоих подозреваемых. Остальных взяли сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.

Следует отметить, что Михаил Калашников - опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого - 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги. На вопрос: "Не страшно было?" - уверенно ответил: "Не страшно. Я знал, что это злоумышленники, и их надо задержать. Такая наша работа".

"За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России "За доблесть в службе". Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин - Почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сообщила Ирина Волк.