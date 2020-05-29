Новости

В Псковской области утонула 15-летняя девочка 12:27
Имущество замглавы Хакасии арестовали по делу о взятке 12:27
Колокольцев наградил четверых московских полицейских 12:18
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море 12:17
Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции 12:09
Белорусы стали больше потреблять молочных продуктов и мяса 12:09
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности 12:08
Режиссер "Логана": Хью Джекман не вернется к роли Росомахи 12:07
Почта России начала доставлять лекарства 12:03
Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19 11:53
Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции 11:53
Частные образовательные учреждения Москвы получили поддержку по аренде 11:51
В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей 11:49
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня 11:47
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе 11:42
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса 11:41
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 11:37
В Башкирии откроют первую экономическую зону "Алга" 11:37
В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса 11:36
ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД 11:32
Читатели впервые сами выберут лучший детектив 11:31
Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым 11:30
Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 500 миллионов долларов 11:26
В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли 50 человек 11:26
СК "Крымский" начнет принимать спортсменов сборных с 15 июня 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 12:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Колокольцев наградил четверых московских полицейских

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении патрульных Южного административного округа Москвы. Четверо столичных полицейских с риском для жизни задержали опасных вооруженных бандитов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что награждены будут сотрудники патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы старший сержант полиции Михаил Калашников, сержант полиции Роман Гагин, старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию

Вечером 24 мая в дежурную часть отдела поступило сообщение о стрельбе возле дома 65Б по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции. Полицейские прибыли к жилому комплексу в течение нескольких минут. Они выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.

Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы не дал закрыть двери кабины лифта. Он не стал применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.

Задержан предполагаемый грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье

Позже полицейские задержали еще двоих подозреваемых. Остальных взяли сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.

Следует отметить, что Михаил Калашников - опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого - 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги. На вопрос: "Не страшно было?" - уверенно ответил: "Не страшно. Я знал, что это злоумышленники, и их надо задержать. Такая наша работа".

"За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России "За доблесть в службе". Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин - Почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сообщила Ирина Волк.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование