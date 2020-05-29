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29.05.2020 / 20:24
Текст: Сергей Бабкин

Ливень в Москве побил рекорд века

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Проливной дождь в Москве поставил рекорд по выпавшим осадкам.
Фото: iStock
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов центра погоды "Фобос", общее количество выпавших сегодня осадков может составить 40 миллиметров. Это значительно превосходит рекорд для 29 мая, установленный в 1976 году. Более того, еще никогда за всю историю метеонаблюдений столько осадков в мае не выпадало.

Дождь, начавшийся ранним утром, в некоторых районах Москвы и Подмосковья все еще продолжается.

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