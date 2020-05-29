Ливень в Москве побил рекорд века

Проливной дождь в Москве поставил рекорд по выпавшим осадкам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов центра погоды "Фобос", общее количество выпавших сегодня осадков может составить 40 миллиметров. Это значительно превосходит рекорд для 29 мая, установленный в 1976 году. Более того, еще никогда за всю историю метеонаблюдений столько осадков в мае не выпадало.

Дождь, начавшийся ранним утром, в некоторых районах Москвы и Подмосковья все еще продолжается.