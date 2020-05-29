Мошенники оформили на школьника кредит в 1,5 миллиона рублей

Серьезными финансовыми проблемами обернулся поиск подработки для подмосковного одиннадцатиклассника. Мошенники оформили на него кредит в 1,5 миллиона рублей.

Об этом рассказал журналистам глава Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин. По его словам, подросток искал в интернете подработку и нарвался на мошенников, которые выманили у него паспорт. "А потом эти люди, пообещавшие оклад в 100 тысяч рублей, оформили кредит. На школьника, который не имеет ни работы, ни другого источника дохода. И таких случаев - десятки", - отметил Камин.

Он советует родителям объяснить подросткам, что заоблачные зарплаты, которые предлагают незнакомцы в сети всем подряд, невзирая на образование и опыт работы, не могут быть реальными. Сейчас многие молодые люди потеряли работу, плюс летом всегда высок процент желающих подработать школьников. "Они ищут работу в интернете, а там просто расцвели эти мошеннические культы", - утверждает Камин.