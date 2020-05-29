Московские врачи вылечили от коронавируса более 74 тысяч человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74725 человек, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.