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29.05.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На основателя "омбудсмена полиции" Воронцова завели новое уголовное дело

Текст: Юрий Гаврилов

На создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и распространении порнографических материалов, завели новое уголовное дело.

Начальник пресс-службы столичного полицейского главка Владимир Васенин рассказал, что к московским правоохранителям с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в ходе переписки Воронцов вынудил ее отправить ему видеозаписи личного характера. После этого мужчина потребовал 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе. "Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму", - сообщил Васенин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Он также отметил, что 7 мая сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве задержали жителя столицы, который требовал деньги за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, мужчина опубликовал снимки на администрируемой им интернет-площадке. Задержанному предъявили обвинение в преступлении по части 2 статьи 163 УК РФ - вымогательство и заключили его под стражу.

Позже опубликованные Воронцовым фотоматериалы по результатам экспертизы были признаны порнографическими. 28 мая следователи столичного полицейского главка завели на него еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ - за незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов.

Сам Воронцов вину не признает и называет уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Его адвокат также утверждает, что обвинение "основано на оговоре".

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