Первые три столичные аптеки получили разрешение на онлайн-продажу лекарств. Документы сетям выдало управление Росздравнадзора по Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Разрешения получили аптеки "Эркафарм", "Самсон-Фарма" и "Аптечная сеть 03".

Легальная онлайн-торговля стала возможной недавно. Федеральный закон, разрешающий такую деятельность, был принят 3 апреля. Однако он не мог работать без подзаконных актов, регламентирующих аптечные интернет-продажи. Лишь на днях было опубликовано постановление правительства N 697, где прописаны основные положения работы лекарственных интернет-магазинов.

В числе прочего запрещается продажа рецептурных средств, а также наркотических, психотропных препаратов и лекарств, в которых объемная доля этилового спирта превышает 25%. У сетей, претендующих на онлайн-сектор, должно быть не менее десяти магазинов, сайт или приложение, а также своя курьерская служба. Все эти требования долго обсуждались. В частности, хотели одновременно и поддержать оставшихся в самоизоляции людей, и гарантировать безопасность. В особенности защитить от подмены или фальсификации препаратов.

До окончательного одобрения лекарственной онлайн-торговли аптеки тоже проявляли интернет-активность. На многих сайтах можно было собрать заказ в ближайшей аптеке и в назначенное время спокойно прийти и без очереди забрать товар. Но доставка была запрещена. Сейчас же, как убедился корреспондент "РГ", аптеки уже готовы возить лекарства на дом.