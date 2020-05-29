Почему в Москве летальность ниже, чем во всем мире?

Москва первой в мире опубликовала детальную аналитику смертности от коронавируса. "В число умерших от COVID-19 мы включаем не только тех, у кого "корона" - основная причина летального случая, - прокомментировал исследование мэр Сергей Собянин. - Но также и больных, у которых ковид спровоцировал другие патологии". Даже при этом смертность в российской столице оказалась ниже, чем в других мегаполисах.

В апреле, согласно открытым данным мэрии, в Москве умерли 11 834 человека. Это почти на 2 тысячи больше среднестатистических показателей. Из чего складывается прирост? У 805 умерших ковид был основной причиной смерти. Еще 756 - это как раз те, у кого на фоне коронавируса обострились тяжелые хронические заболевания. Попробуем посчитать смертность. Как именно нужно считать - это в рекомендациях ВОЗ прописано недостаточно четко, заявил 28 мая Собянин в эфире "России 24". А между тем смертность - один из основных показателей, на основании которых и ВОЗ, и власти оценивают ситуацию в отдельно взятом городе. Если мы примем в расчет только те смерти, где ковид был основной причиной, то летальность составит 1,4 процента. Если же будем считать абсолютно всех умерших с подтвержденным ковидом, то получим уже 2,8 процента. "Но как ни считай, летальность в Москве в несколько раз ниже, чем в других городах мира", - заявил глава города. Это подтверждают открытые данные Нью-Йорка (где ковидная летальность 10 процентов) и, например, Лондона (23 процента).

Почему так? С одной стороны, это связано с тем, что Москва быстро развернула дополнительные "ковидные" койки. Например, в той же Италии половина летальных случаев от коронавируса - смерти на дому. Это самый тяжелый сценарий, когда на всех не хватает даже коек, не то что свободных аппаратов ИВЛ. Москва же с самого начала пандемии работала с резервом. Отчасти помог удержать вирус в узде и правильный подход к учету смертности. Как отмечают в департаменте здравоохранения Москвы, в каждом случае смерти пациента с COVID-19 проводится вскрытие. Это позволяет не просто ставить "галочку" в статистике, а составить четкое представление, как "корона" влияет на общее состояние организма. Московские врачи первыми в мире создали и опубликовали так называемый патоморфологический атлас. Это наглядная иллюстрация того, к каким патологическим изменениям приводит вирус. Атлас помогает разработать четкие алгоритмы лечения. И сделать важный шаг к победе над "короной". В любом случае сейчас не лучшее время устраивать мировой чемпионат "где умерло меньше", дал понять Собянин. Гораздо важнее выработать единый подход к статистике, чтобы на ее основании разработать более эффективную стратегию лечения.