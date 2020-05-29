Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности

Распространяемые в интернете призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре столицы не остались без внимания городской полиции.

В пятницу на сайте Главного управления МВД по Москве опубликовано сообщение, где столичные правоохранители напоминают гражданам, что на территории мегаполиса действует режим повышенной готовности. Он связан с определенными запретами и ограничениями, в том числе связанными с проведением в городе публичных мероприятий.

"В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено. Данное правонарушение предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушение указанных норм законодательства, в зависимости от части статей, влечет за собой наложение штрафа, обязательные работы или административный арест", - говорится в сообщении пресс-службы столичного полицейского главка.

Там предупреждают, что проведение таких акций незаконно. Поэтому полиция города просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. "Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сказано в сообщении.