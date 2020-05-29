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29.05.2020 23:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Видео об этом появилось в Сети днем 29 мая и вызвало широкий резонанс.

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"Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - передает РИА Новости комментарий начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой.

Сейчас идет поиск участников этого инцидента.

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