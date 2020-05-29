Путин допустил включение ювелирной отрасли в перечень пострадавших

Президент обсудит с премьер-министром возможность распространения мер поддержки на ювелирную отрасль в связи с пандемией коронавируса.

С такой просьбой к главе государства обратился на видеовстрече губернатор Костромской области. Сергей Ситников посетовал на спад производства и сбыта ювелирной продукции и сокращение кадров.

"Сходу, с голоса, я, конечно, ответа вам не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике", - заметил Владимир Путин.

"Сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать", - сообщил он.