Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора

Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.

На видеовстрече Ситников сказал, что срок его полномочий заканчивается в сентябре, и попросил одобрения для участия в выборах.

"Я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержу", - заявил Владимир Путин. "Надо только чтобы случилось главное - чтобы люди вас поддержали, чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах", - добавил он. А для этого нужно представить программу развития региона и то, что сделано за последние годы.

Президент также спросил о санитарно-эпидемиологической обстановке. С 17 марта введен режим повышенной готовности. С начала эпидемии заболел 691 человек, 365 выздоровели, сообщил Ситников.

В стационарных инфекционных отделениях лечатся 99 пациентов, из них трое на ИВЛ. К сожалению, десять человек с тяжелыми сопутствующими заболеваниями спасти не удалось. "Показатель заболеваемости на сто тысяч населения ниже среднего по стране более чем в два с половиной раза", - заметил глава региона.

Костромские медики провели уже более 25 тысяч исследований на коронавирус. За май удвоен объем тестирования в два раза, дефицита тестов нет, заверил докладчик.

Развернуто 400 коек в стационарах в семи медицинских организациях. Коек с подачей кислорода на шесть процентов больше нормативов. А заполняемость специализированного коечного фонда - всего 30 процентов.