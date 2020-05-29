С 1 июня в Москве частично открывается сфера услуг. По указу мэра Сергея Собянина начнут работать прачечные, химчистки, мастерские. А парикмахерские еще под замком - там контакт с клиентом более длительный, и власти пока не хотят рисковать. В этих условиях десятки цирюлен ушли "в подполье".

Людей на улицах все больше, а нестриженых "бирюков" не так уж и много. Почему? Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской инспекции по недвижимости, с начала пандемии инспекторы составили более 300 протоколов по факту нелегальной работы сферы услуг во время режима повышенной готовности. Часть "незакрытых" объектов - парикмахерские. Каждый из нас, проходя мимо витрин, невольно обращает внимание на окна парикмахерских - как правило, там темно, и дорожки поросли пылью. Но есть в Москве и цирюльни, владельцы которых решили работать "подпольно". Одно из таких заведений недавно "накрыли" в Зеленограде, но еще с десяток подпольных парикмахерских продолжают действовать по всему городу.

"Иду себе в магазин, вдруг вижу - из закрытых дверей "Стоматологии" выходит мужик и приглаживает голову", - делится один из блогеров. Рядом с зубной клиникой, как оказалось, вывеска поменьше - "Парикмахерская". Довольный клиент не скрывал эмоций. "Брат, - фамильярничал сияющий обладатель свежего "ежика", - вот тебе номер. Звони, договоришься". Первоначально автор блога сомневался. Но челка глаз тревожила уже недели полторы, поэтому набрал номер. Сначала женщина на том конце все отрицала. Услышав приметы мужика с "ежиком", сдалась и записала на следующий день. Завтра было велено постучать три раза в соседнее с парикмахерской окно и ждать. Постучал - и точно: открыли. Давно забытый запах парикмахерской, мягкий ход машинки, зеркальце, чтоб оценить новый облик затылка. Красота! Единственное, что не радует - ценник. Вместо привычных 300 рублей (не возмущайтесь: речь идет о мужской стрижке и не в самых топовых салонах) нашему герою выставили счет в тысячу!

Еще один салон работал в 14-м микрорайоне Зеленограда. Когда сотрудники Госинспекции по недвижимости зашли в цирюльню, то увидели: заведение работает, словно карантина и не было. За это правонарушение парикмахерской как юридическому лицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей штрафуют на суммы от 30 до 50 тысяч рублей.

Как только будет возможно, парикмахерские и салоны красоты снова откроются. Санитарные стандарты уже утверждены: в парикмахерских пока не будут работать специалисты старше 65 лет. Работу организуют так, чтобы никто из клиентов не ждал очереди. Прием - только по предварительной записи. Потребуется и регулярное проветривание и обеззараживание воздуха бактерицидной лампой.