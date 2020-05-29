Синоптики пообещали москвичам самое дождливое за 70 лет окончание весны

В последние дни уходящей весны в столичном регионе выпадет рекордное количество осадков. Такой финал мая синоптики уже называют самым "мокрым" за последние 70 лет.

Ненастную погоду вызвали южные циклоны со сложной системой фронтов, отмечает портал "Метеоновости". Дожди в регион уже пришли и продлятся с перерывами оставшиеся дни весны. За это короткое время может выпасть больше месячной нормы осадков. По статистике, сумма осадков за последние три дня мая обычно переходит за 20 мм лишь раз в двенадцать лет.

Последний раз обильными дождями май в Москве заканчивался в 2001 году. Тогда выпало 43,3 мм осадков.