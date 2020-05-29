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29.05.2020 18:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Территория ВДНХ открывается с 1 июня

Текст: Ирина Огилько

В первый день лета открывается территория ВДНХ. Но находиться здесь можно только при соблюдении установленного городом порядка и правил безопасности.

С 1 по 14 июня ВДНХ доступна для прогулок и самостоятельных занятий спортом. Согласно новым правилам, необходимо соблюдать график "прогулочных дней". Заниматься спортом без ограничений разрешено с 5:00 до 9:00, гулять по территории - с 09:00 до 21:00. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и место жительства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Комплекс полностью подготовлен к летнему сезону: частично обновлено асфальтовое покрытие, высажены сотни тысяч цветов. Парки и аллеи порадуют гостей своей красотой и ухоженностью.

Для посетителей будут работать вендинговые автоматы с напитками и закусками. ВДНХ соблюдает все противоэпидемические требования: все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами, размещена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, изменена навигация по территории.

ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы". При достижении загруженности 80% территория окрашивается в красный цвет на публичных ресурсах ("Яндекс.Карты", "Моя Москва", mos.ru). Это означает, что в настоящий момент стоит отказаться от посещения. При снижении загруженности до 30% и менее территория "зеленеет", что говорит о доступности для посещений.

Музеи, павильоны, спортивные площадки и другие объекты выставочного комплекса пока останутся закрытыми. Сейчас они работают в режиме онлайн, ежедневно предлагая гостям сайта и официальных в соцсетях видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции, трансляции и другие активности.

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