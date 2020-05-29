В Калуге поздравили Екатерину Васильеву

28 мая глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил Васильеву Екатерину Степановну с 90-летним юбилеем.

Вся жизнь Екатерины Степановны связана с пищевым производством. Много лет она проработала в Облпотребсоюзе и в объединении общественного питания, приехав в Калугу после окончания института.

Здесь в Калуге вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Бориса Александровича Васильева, в семье родился сын. Сейчас чету Васильевых помимо сына регулярно навещают внуки и правнучки.

- Екатерину Степановну я знаю давно. Это энергичный, творческий человек. После выхода на пенсию, она активно работала в составе городского Совета ветеранов, участвовала во многих мероприятиях, заряжая всех вокруг оптимизмом и энергией, - рассказал Александр Иванов.

Глава города пожелал юбиляру здоровья, оптимизма и долгих лет жизни в кругу родных и близких.